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Dünya

İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO başvurusunun istikrarı bozacağını söyledi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyeliği başvurusunun Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Atila Altuntaş   | 08.03.2022
İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO başvurusunun istikrarı bozacağını söyledi

Stockholm

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, "İsveç mevcut durumda NATO'ya katılmak için bir başvuru yapmayı seçerse, bu, Avrupa'nın bu bölgesini daha da istikrarsızlaştıracak ve gerilimi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) "Lizbon Antlaşması" olarak adlandırılan dış ve güvenlik politikasına atıfta bulunan Andersson, Finlandiya ile üye ülkelerine mektup yazdıklarını kaydetti.

Andersson, mektupta bir AB üyesi saldırıya maruz kaldığında diğer üye devletlerin yardım etmesi gerektiğini hatırlattığını sözlerine ekledi.

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