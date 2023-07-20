Dolar
26.91
Euro
30.23
Altın
1,981.74
ETH/USDT
1,918.30
BTC/USDT
30,276.00
BIST 100
6,653.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğinin basılmasını kınayarak, Irak'ın Stockholm Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı

Ankara

Billström, Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı grupların İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Benzeri bir olayın bir aydan daha kısa süre önce yaşandığına işaret eden Billström, "Olanlar kabul edilemezdir ve İsveç hükümeti, bu saldırıları en güçlü biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Billström, Iraklı yetkililerin, Viyana Anlaşması uyarınca topraklarında bulunan diplomatik misyon ve diplomatik personeli koruma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Görünen o ki, Iraklı yetkililer, bu zorunluluklarını yerine getiremedi." yorumunu yaptı.

Irak'ın Stockholm Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç hükümetinin, rahatsızlığını dile getirmek için üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde olduğunu kaydeden Billström, "Stockholm'deki Irak Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." bilgisini paylaştı.

Billström, Büyükelçilik personelinin güvenli bir yere tahliye edildiğini aktararak, "İsveç hükümeti, şu anda atılacak diğer adımları gözden geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ilişkileri "stratejik ortaklığa" taşıdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır
    Bakanlar Göktaş ile Tekin, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü"nü imzaladı
    Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
    Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

    Benzer haberler

    İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı

    İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı

    Irak’tan "İsveç ile ilişkileri kesme" sinyali

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

    Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi
    İsveç'te Müslüman eylemci, İncil ve Tevrat'ı yakmayarak "kutsala saygı" mesajı verdi

    İsveç'te Müslüman eylemci, İncil ve Tevrat'ı yakmayarak "kutsala saygı" mesajı verdi
    İsveç İslam Federasyonu, ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınadı

    İsveç İslam Federasyonu, ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınadı
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet