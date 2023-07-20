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Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Enes Canlı  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek

Kudüs

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.

Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz’da Türkiye’den ayrılacak.

Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.

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