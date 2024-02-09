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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli General, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını söyledi

İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı.

Burak Dağ  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İsrailli General, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını söyledi

Ankara

The Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail'in kuzeyinde yerel yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan Tümgeneral Gordin, ülkenin kuzeyindeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlamak için Hizbullah'a karşı daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.

Gordin, İsrail ordusunun hedefinin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumunu bölge sakinlerinin evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak tanıyacak şekilde değiştirmek olduğunu savundu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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