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Dünya

Malavi, 79 ülkeye vizeleri kaldırdı

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, turizm ve ticareti güçlendirmek amacıyla 79 ülkeyle vizeleri kaldırdı.

Tufan Aktaş  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Malavi, 79 ülkeye vizeleri kaldırdı

İstanbul

Hükümet, yeni yayımladığı vize ve göç yönetmeliğinde, aralarında Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin olduğu 79 ülkeye vize serbestisi getirdi.

Vize serbestisi getirilen ülkeler arasında Malavi'nin komşusu ülkeler, Gambiya ve Sierra Leone gibi Afrika ülkeleri de yer alıyor.

Malavi Turizm Bakanı Vera Kamtukule, turizm ve ticareti desteklemeyi amaçlayan kararla, Malavi'nin tüm dünyaya iş ve yatırım fırsatlarına açık bir ülke olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Kıtada son yıllarda Seyşeller, Gambiya, Benin, Ruanda ve Kenya gibi ülkeler Afrikalılara ya da tüm ülkelere vizeyi kaldırma kararı almıştı.

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