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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli doktor, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle İsrailli esirlerin sağlığından endişeli

İsrailli rehinelerin ailelerine tıbbi danışmanlık desteği veren eski İsrail Ordusu Travma Bölümü Başkanı Amir Blumental, Gazze Şeridi'ndeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin İsrailli rehineleri de doğrudan etkileceğini belirtti.

Turgut Alp Boyraz, Enes Canlı  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İsrailli doktor, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle İsrailli esirlerin sağlığından endişeli

Tel Aviv

İsrailli rehinelerin ailelerine tıbbi danışmanlık desteği veren eski İsrail Ordusu Travma Bölümü Başkanı Amir Blumental, Hamas'ın vidosunu yayımladığı esir Mia Shem'in görüntülerini dikkatle incelediğini ve ona gerekli tıbbi yardımın sağlandığını gördüğünü söyledi.

AA'ya konuşan Blumental, Gazze Şeridi'ndeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin İsrailli rehineleri de doğrudan etkileceğini belirtti.

Hamas'ın dün akşam videosunu yayımladığı kadın rehinenin sağlık durumunun iyi göründüğünü aktaran Blumental,şöyle devam etti:

"Hamas'ın videosunu yayınladığı Mia Shem'in videolarını izleyerek sağlık durumunu dikkatle inceledim. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla iyi bir sağlık müdahalesi yapılmış gibi görünüyor. Filistinli doktorlara bu tür bir bakım yaptıkları için teşekkür ediyorum."

İsrail ordusunun eski doktorlarından Blumental, Shem'in iyi olması için sadece fiziksel yardıma değil aynı zamanda diğer terapilere de ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Gazze'deki herkesin sağlık durumu için endişeliyim"

Blumental, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tıbbi malzeme eksikliğinin, orada bulunan rehinelerin sağlık durumunu da olumsuz etkilemesinden endişe duyup duymadığına dair soruya şöyle cevap verdi:

"Evet son derece endişeliyim. Gazze'deki herkesin sağlık durumu için endişeliyim. Gazze'deki herkesin bakıma ihtiyacı var. Hamas'ın elinde tuttuğu bazı İsrailli esirlerin de rutin tedaviye ihtiyacı var."

Rehinelerden bazılarının bebek ya da özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar olduğunu kaydeden Blumental, "Bu kişilerin ilaçlarını alması gerekiyor aksi takdirde hayatları tehlikeye girecektir." diye konuştu.

Blumental, "Esirler dahil herkesin bakıma ihtiyacı var. Birilerinin bu yardımı sağlaması lazım, biz bunu insani yardım diye isimlendiriyoruz." dedi.

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