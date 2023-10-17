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Dünya

Reuters, İsrail'i, öldürülen kameramanlarıyla ilgili şeffaf soruşturma yürütmeye çağırdı

Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Galloni, kameraman İssam Abdullah'ın, saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili, "İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Reuters, İsrail'i, öldürülen kameramanlarıyla ilgili şeffaf soruşturma yürütmeye çağırdı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Londra

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, kameraman İssam Abdullah'ın, Lübnan-İsrail sınırında gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Galloni, 13 Ekim'de Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıda farklı medya kuruluşlarından gazetecilerin de yaralandığını belirten Galloni, "Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre İssam'ı öldüren top atışı, İsrail'den geldi. Haber merkezimiz neler yaşandığının ayrıntılarını aktarıyor. Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Açık delillerin ve açıklamaların olduğu bir soruşturma isteğini yineleyen Galloni, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) çatışmalardaki angajman şartlarıyla ilgili de açıklık talebinin altını çizdi.

Lübnan'a da seslenen Galloni, "Saldırıya ilişkin delilleri topladığını söyleyen Lübnan'a ve bilgi sahibi tüm kurumlara da bunları sunması çağrısı yapıyorum. Çatışmanın tüm taraflarını bölgede çalışan gazetecilere saygı duymaya ve gazetecilerin güvenliği için birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

​​​​​​​Galloni, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

3 uluslararası medya kurumundan 5 gazeteci yaralanmıştı

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde 13 Ekim'de yaşanan saldırıda bir gazetecinin öldüğünü, 5 gazetecinin de yaralandığını duyurmuştu.

Reuters ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin kameramanları Abdullah olduğunu belirtmişti. Açıklamada, 2 Reuters muhabirinin de saldırıda yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıda yaralanan diğer gazetecilerin Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri ile Fransa merkezli AFP muhabirleri olduğu öğrenilmişti.

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