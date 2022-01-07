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Dünya

İsrailli diplomat Avrupa Birliği heyetini azarladı

İsrail Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir diplomatın, AB'den büyükelçi ve diplomatların Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği eylemlerini eleştirdiği görüşmede, "Benim tepemi attırıyorsunuz" dediği bildirildi.

Enes Canlı   | 07.01.2022
İsrailli diplomat Avrupa Birliği heyetini azarladı

Kudüs

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, AB'den aralarında büyükelçiler ve üst düzey diplomatların bulunduğu 16 kişilik bir heyet iki hafta önce İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Başkanı Alize Bin Noun ile görüştü.

Heyet, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan yerleşimci şiddetine ilişkin endişelerini yansıttığı ve Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşa planlarını eleştiren bir mektubu Bin Noun'a sundu.

Buna karşın Bin Noun'un görüşmede, "İsrail'deki yeni hükümetin Filistinliler için yaptığı bunca şeyin ardından şikayet etmeye mi geldiniz?" dediği aktarıldı. Avrupa heyetinin öne çıkardığı noktalara karşılık vermeyi reddeden Bin Noun'un, "Benim tepemi attırıyorsunuz." ifadesini kullandığı belirtildi.

Haberde ifadelerine yer verilen Avrupalı diplomatlar, "atmosferin çok kötü olduğunu, görüşmenin kontrolden çıktığını ve büyük bir krizle sonuçlandığını" aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liot Haiat, Walla'ya haberi doğrular nitelikte yaptığı açıklamada, "Bazen Avrupa'nın konulara yaklaşımı bizim için kabul edilemez oluyor. Avrupalılara karşı tavrımız hoş olmasa da bu yaklaşımlara sert ve kesin yanıtlar vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

AB-İsrail ilişkileri eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde gergin bir hal almıştı. Başbakan Naftali Bennett'in haziran ayında göreve gelen hükümeti ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek için girişimlerde bulunmuştu.

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