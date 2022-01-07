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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Moderna'nın 6 ay sonra yapılan takviye dozunun süresi 5 aya indirildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19'a karşı ikinci doz aşıdan 6 ay sonra uygulanmasına izin verilen Moderna'nın takviye dozunun süresini 5 aya indirdi.

Mücahit Oktay   | 07.01.2022
ABD'de Moderna'nın 6 ay sonra yapılan takviye dozunun süresi 5 aya indirildi

New York

Daire, Pfizer-BioNTech aşısından sonra, Amerikan firması Moderna'nın Kovid-19 takviye aşısının da ikinci doz aşıdan 5 ay sonra uygulanabileceğini açıkladı.

FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, "Aşı, dolaşımdaki varyantlar da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı en iyi savunmamızdır ve birincil serinin tamamlanması ile destekleyici doz arasındaki süreyi kısaltmak azalan bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Kurumun internet sayfasında, Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayılmasına karşı acil mücadele için alınan kararın 18 yaş ve üstü yetişkinler için geçerli olduğu belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 834 bine yaklaştı, virüs tespit edilenlerin sayısı 58 milyon 487 bin 940'a yükseldi. Ülkede 245 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 72 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.








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