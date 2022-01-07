Dolar
13.82
Euro
15.69
Altın
1,790.66
ETH/USDT
3,139.10
BTC/USDT
41,450.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor

Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Enes Canlı   | 07.01.2022
İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor

Kudüs

İsrail'de, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla artışa geçen son verileri açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte 16 bin 830 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve salgının başından beri virüs kaynaklı ölümlerin 8259'a ulaştığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, İsrailli uzmanlar, iki hafta içinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının bir milyona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İsrail'deki aktif vaka sayısının şu anda 80 binin altında seyrettiğine işaret edilen haberde, uzmanların, vaka sayılarının artmasıyla kurumların çalışmasının sekteye uğrayabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19'a bağlı ağır hastaların çoğunluğunda daha hafif seyreden Omicron varyantına rastlanmaması ve ekseriyetinde Delta varyantının tespit edilmesini göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
Tedbirlere uyulmazsa Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir

Benzer haberler

İsrailli diplomat Avrupa Birliği heyetini azarladı

İsrailli diplomat Avrupa Birliği heyetini azarladı

İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı

İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı