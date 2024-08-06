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Dünya

İsrailli aşırı sağcı bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

Esat Fırat  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İsrailli aşırı sağcı bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısı

Kudüs

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Nasrallah’a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah’ı ortadan kaldırmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtmişti.

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