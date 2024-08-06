Dolar
33.59
Euro
36.71
Altın
2,393.27
ETH/USDT
2,508.80
BTC/USDT
56,840.00
BIST 100
9,881.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan yaklaşık 30 ülkenin katıldığı hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor

Hindistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 30 ülkenin katıldığı "Tarang Shakti" hava tatbikatının ilk aşaması başladı.

Şilan Turp, Ayşe İrem Tiryaki  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Hindistan yaklaşık 30 ülkenin katıldığı hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Times of India'nın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çok uluslu hava tatbikatı "Tarang Shakti"nin ilk aşamasının Tamil Nadu eyaletinde icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı tatbikatın "uluslararası işbirliğini teşvik edeceği ve kolektif güvenlik yeteneklerini artıracağı" kaydedildi. Tatbikatın ilk aşamasının 14 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Tarang Shakti tatbikatına, aralarında Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin de yer aldığı ülkeler çok sayıda askeri personel ve savaş uçağıyla katılıyor. Bazı ülkeler ise gözlemci olarak yer alıyor.

Tatbikatın ikinci aşaması, Rajasthan eyaletinde 29 Ağustos'ta başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
TBMM hukuk heyeti, UAD'deki "soykırım" davasına müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi yaşanacak
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TİKA'nın desteğiyle Peru’da "alpaka çiftliği" kuruldu

Benzer haberler

Hindistan yaklaşık 30 ülkenin katıldığı hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor

Hindistan yaklaşık 30 ülkenin katıldığı hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor

Hindistan, Hasina'nın ülkeye giriş iznini gelmeden hemen önce talep ettiğini bildirdi

Hindistan, Şeyh Hasina'ya geleceği hakkında karar vermesi için zaman tanıyacak

Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 358'e çıktı

Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 358'e çıktı
Asya'da son bir haftada şiddetli yağışlar 350'den fazla can aldı

Asya'da son bir haftada şiddetli yağışlar 350'den fazla can aldı
Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 289'a çıktı

Hindistan'ın güneyindeki toprak kaymalarında ölü sayısı 289'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet