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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Biden şu anda Rashida Tlaib ve (Yahya) Sinvar'ın çizgisini Binyamin Netanyahu ve Ben-Gvir'in çizgisine tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Mustafa Deveci  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı

Ankara

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin izlediği çizgi yerine ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Milletvekili Rashida Tlaib ve Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın çizgisini tercih ettiğini savundu.

Ben-Gvir, New York Times gazetesine verdiği demeçte, son dönemde ABD ile İsrail arasında gerilen ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın son dönemde İsrail'e karşı izlediği politikalarını eleştiren Ben-Gvir, "Şu anda Biden, Rashida Tlaib ve Sinwar'ın çizgisini Benjamin Netanyahu ve Ben-Gvir çizgisine tercih ediyor. ABD Başkanı'nın onların hattını değil, bizim hattımızı takip etmesini beklerdim." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Refah'a kara saldırısı başlatmaması konusunda "İsrail'e yönelik baskı" uygulamasının "son derece yanlış olduğunu" ileri sürerek, "Biden, sürekli İsrail'e kısıtlamalar getirmeye çalıştı ve karşı tarafın haklarından bahsediyor, bunların arasında, hatırlatırım, bizi yok etmek isteyen birçok 'terörist' var." yorumunda bulundu.

ABD yönetimi, sık sık yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.

Refah'a kara saldırısı konusunda Washington ile Tel Aviv arasında artan tansiyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" karar tasarısında ABD'nin veto hakkını kullanmaması nedeniyle daha da yükseldi.

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