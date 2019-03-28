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Dünya

İsrail'in son saldırıları Gazze'ye 2 milyon dolarlık zarar verdi

Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda meydana gelen zararın maliyetinin 2 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ali Semerci   | 28.03.2019
İsrail'in son saldırıları Gazze'ye 2 milyon dolarlık zarar verdi

Gazze

Serhan, Gazze'deki Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yaklaşık 30 konutun tamamen yıkılması sonucu 1,5 milyon dolar, yaklaşık 500 konutun kısmen hasar görmesi sonucu ise yarım milyon dolarlık zarar oluştu." dedi.

Filistinli Bakan Yardımcısı Serhan, İsrail'in Gazze'ye farklı zamanlarda düzenlediği saldırılar nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden inşası için 140 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

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