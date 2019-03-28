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Dünya, Venezuela

Venezuela'da su sıkıntısı artıyor

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da şebeke suyu pompalarının bozulması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sinan Doğan   | 28.03.2019
Venezuela'da su sıkıntısı artıyor

Ankara

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da şebeke suyu pompalarının bozulması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, su pompalarının elektrik kesintisi nedeniyle bozulmasının ardından, başkent Caracas sakinleri şehrin yüksek bölgelerindeki nehirlere akın ediyor.

Şehrin birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamazken, halk park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

Hafta başından bu yana yaşanan su kesintisinden dolayı şehir genelinde çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri de kapandı.

Öte yandan, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, elektrik kesintilerine işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan'da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söylemişti.

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