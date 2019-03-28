Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.34
Dolar
5.59
BIST 100
93,577.98
Altın
1,296.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haymana'da halka hitap ediyor
logo
Dünya

Filistinli genç kadın 'adaletin temsilcisi' olmak istiyor

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde nikah memuru olarak görev yapan Filistinli Nur Kavasimi, işgal altındaki ülkesinde adaleti tesis etmek için hakim olmayı umut ediyor.

Kays Ebu Semra   | 28.03.2019
Filistinli genç kadın 'adaletin temsilcisi' olmak istiyor

Ramallah

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde İslam hukuku alanında yüksek lisans yapan Nur Kavasimi, 7 ay önce tamamen İsrail kontrolü altında bulunan kentteki Şer-i Mahkemeye nikah memuru olarak atandı.

Kavasimi'nin çalıştığı bölge, Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail kontrol noktalarına yakın bir mesafede bulunuyor. Evli ve 6 çocuk annesi Kavasimi, ileride yargıçlık yaparak işgal altındaki ülkesinde "adaletin temsilcisi" olacağı günlerin hayalini kuruyor.

AA muhabirine konuşan Kavasimi, hayatına ve kariyerine katkı sağlayan bu mesleği icra etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Görevinin bir yuvanın temellerini atmada ilk adım sayılan nikah akdini düzenlemek olduğunu ifade eden Kavasimi, "Şu an nikah memurluğuna atandım ancak ileride hakim olmayı ümit ediyorum." dedi.

"Kadının nikah akdini düzenlemesine mani bir durum yok"

Kavasimi, "İşim konusunda ailem ve iş arkadaşlarımdan destek görüyorum. Büyük bir çoğunluk bu durumu memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Bazı insanların bir kadının nikah memuru olmasını garip karşıladığına işaret eden Kavasimi, "Nikah akdi idari bir iş, daha fazlası değil. İslam hukukunda bir kadının nikah akdini düzenlemesine mani bir durum yok." diye konuştu.

Filistin toplumunun kültürlü olduğunu, kadının her alanda iş gücüne katılmasını kabul edeceklerini vurgulayan Kavasime, daha önce de miras paylaşımı için El-Halil'de İslam hukukunun uygulandığı mahkemeye başvuranlara destek verdiğini aktardı.

"Anne ve eş olan kadın toplumun yarısını temsil eder"

Filistinli İbrahim Amar ve Sahar Reşad da nikahlarının genç kadın tarafından kıyılmasının kendileri için güzel bir anı olacağını belirtti.

Amar, "Kadınların nikah memuru olmasında herhangi bir engel yok. Anne ve eş olan kadın toplumun yarısını temsil eder." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

'Golan Tepeleri kararı Trump ve Netanyahu'yu kurtarmak için alındı'

Yeni Filistin hükümetini zor ekonomik dosyalar bekliyor

İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
'ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez'

'ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez'
Eğitim-Bir-Sen heyeti Filistinli öğretmenlerle buluştu

Eğitim-Bir-Sen heyeti Filistinli öğretmenlerle buluştu