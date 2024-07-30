Dolar
33.08
Euro
35.77
Altın
2,404.85
ETH/USDT
3,274.00
BTC/USDT
65,802.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde yaşanan iptal ve ertelemeler devam ediyor.

İdiris Okuduci  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor

Beyrut

Ülkenin tek havalimanı olan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı son dönemlerdeki en sakin günlerini yaşıyor.

AA muhabirinin havalimanındaki uçuş bilgi ekranından elde ettiği bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarından Beyrut'a gelen ve giden birçok uçak seferi iptal oldu veya ertelendi.

Havalimanında özellikle uçak seferlerinin büyük bir kısmının akşam yerel saatle 20.00'den sabah 07.00'ye kadar iptal edildiği belirtildi.

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) dün yaptığı açıklamada erteleme ve iptallerin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı bildirmişti.

MEA, ilk olarak 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor

BM: Gazze'de yerinden edilen insanlar enkaz ve çöplüklerin arasında uyuyor

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesinde şiddetli bir patlama meydana geldi
İsrail'de aşırı sağcıların askeri üsleri basması, protesto mu yoksa darbe girişimi mi?

İsrail'de aşırı sağcıların askeri üsleri basması, protesto mu yoksa darbe girişimi mi?
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet