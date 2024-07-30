Dolar
33.08
Euro
35.80
Altın
2,404.78
ETH/USDT
3,279.70
BTC/USDT
65,817.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de yerinden edilen insanlar enkaz ve çöplüklerin arasında uyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), sadece 22 Temmuz'dan bu yana Gazze'de İsrail'in "tahliye emirleri" nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bazı insanların enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
BM: Gazze'de yerinden edilen insanlar enkaz ve çöplüklerin arasında uyuyor

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gelişmeleri aktardı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiye göre bugün Han Yunus'un bazı bölgelerine binlerce kişinin dönüş yaptığını kaydeden Dujarric, İsrail'in sürekli olarak verdiği "tahliye emirlerinden" endişe duyulduğunu dile getirdi.

Dujarric, 22 Temmuz'dan bu yana İsrail'in "tahliye emirleri" nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun tüm Gazze nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ettiğini söyledi.

Her bir yerinden edilmeyle insanların hayatlarının alt üst olduğunu vurgulayan Dujarric, insanların çok kalabalık çadırlarda, bazılarının ise enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu ifade etti.

BM Kalkınma Program'ından (UNDP) edindiği verileri aktaran Dujarric, Gazze'de katı atık yönetim sisteminin çöktüğünü bildirdi.

Katı atık sahalarının bulunmadığını, atığın 140 farklı alana yığıldığını belirten Dujarric, bunun çok ciddi sağlık ve çevre risklerini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Libya'daki Sudanlı mültecilere destek

Dujarric, Nisan 2023'ten beri Sudan'dan Libya'ya çok sayıda mülteci gittiğini belirterek, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) Libya'ya 5,3 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurdu.

Yardımın Libya'da yaklaşık 195 bin Sudanlı mülteci ve ev sahibi toplumlara destek sağlayacağını kaydeden Dujarric, desteğin hayat kurtarıcı yardım sağlamak için kullanılacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor

BM: Gazze'de yerinden edilen insanlar enkaz ve çöplüklerin arasında uyuyor

CAIR: ABD'de Müslüman ve Filistin karşıtlığı 2024'ün ilk yarısında yüzde 69 arttı

CAIR: ABD'de Müslüman ve Filistin karşıtlığı 2024'ün ilk yarısında yüzde 69 arttı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü
İsrail'de aşırı sağcıların askeri üsleri basması, protesto mu yoksa darbe girişimi mi?

İsrail'de aşırı sağcıların askeri üsleri basması, protesto mu yoksa darbe girişimi mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet