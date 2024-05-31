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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'taki saldırılarına Roma'da protesto

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yaptığı saldırılar, İtalya'nın başkenti Roma'da protesto edildi.

Barış Seçkin  | 31.05.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İsrail'in Refah'taki saldırılarına Roma'da protesto Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Roma'da bir süredir öğrencilerin çadır kurarak Filistin'e destek eylemleri yaptığı Sapienza Üniversitesi girişinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Refah başta olmak üzere Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemde yüzlerce gösterici üniversite kampüsünün önündeki caddede aynı anda yere uzanarak, Gazze'de geçen ekimden bu yana devam eden bombardımanlarda yaşananları canlandırdı. Bu sırada hoparlörlerden de Gazze’deki bombardımanlarda kaydedilen bomba sesleri çalınarak Filistinlilerin yaşadıklarına işaret edildi.

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda da Filistin'de olup bitenlere duyarlı olanlar, sosyal medyadan paylaşımda bulunmak yerine meydanlara inmeye ve seslerini duyurmaya davet edildi.

Göstericiler, daha sonra ellerinde "Bizim şehitlerimiz sayıdan ibaret değil" ve "Soykırımı durduralım. Özgür Filistin" yazılı pankartla buradan Tiburtina Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte, göstericiler sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Öğrencilerden Riccardo, yürüyüş öncesinde AA muhabirine, "Buradayız çünkü üniversite öğrencileri olarak soykırıma ‘dur’ demek için seferber olmaya devam ediyoruz." dedi.

Riccardo, şöyle devam etti:

"Filistin'deki durumun kötüleşmeye devam ettiği, Refah'ın vahşice bombalanması göz önüne alındığında bu binlerce ölüme yol açıyor. Bu soykırıma karşı olduğumuzu, hükümetimizin soykırıma karşı tavır alması gerektiğini, Sapienza Üniversitesinin İsrail’le suç anlaşmalarını sonlandırması gerektiğini söylemek için meydanlarda olmak daha da elzem."

Gösteriye katılan Pina ise "Tabii ki durum çok trajik, son olaylarda 50 sivilin diri diri yakılması tahammül edilemeyecek bir şey. Dolayısıyla durum çok ciddi ve Gazze için Filistin için geniş bir uluslararası desteğe ihtiyaç var." diye konuştu.

Bir diğer gösterici Michela da şunları söyledi:

"İsrail’in boykot edilmesini, İsrail’e yaptırım uygulanmasını, İsrail’in kınanmasını istiyoruz. İsrail, kendini hukukun üzerinde görüyor. Bu durum başka ülke için geçerli olsaydı, tüm hükümetler ve uluslararası kuruluşlarca uluslararası düzeyde boykot edilirlerdi. Bunun yerine İsrail’e karşı kararlar alınıyor ama onlarca yıldır olduğu gibi İsrail bunların yarısına bile saygı duymuyor. Buna rağmen kimse İsrail'e yaptırım uygulamıyor. Ama yine de buraya geliyoruz ve rüzgara karşı haykırıyoruz."

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