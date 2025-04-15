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Dünya

İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Aytarun beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Hafif ticari aracın hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Aytarun beldesine İsrail'e ait İHA'lardan lazer güdümlü 3 füze atıldığı belirtildi.

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Hafif ticari bir aracın vurulduğu, İsrail ordusunun bölge sakinlerini korkutmak için Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel beldesine doğru ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

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