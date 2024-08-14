Dolar
33.60
Euro
37.05
Altın
2,447.67
ETH/USDT
2,658.60
BTC/USDT
59,037.00
BIST 100
9,830.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merc Uyun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Naim Berjawi, Ali Semerci  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
TCG Kınalıada korvetinden "deniz haydutluğu" ile mücadeleye destek
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: (Gazze'de ateşkes) Özellikle Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşılıyoruz
"Gürz-7" operasyonunda kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Rusya'dan İsrailli Bakan Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Rusya'dan İsrailli Bakan Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu

ABD'den, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına tepki

ABD'den, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına tepki
İsrail'den Beytüllahim'de Filistinlilerden gasbedilen topraklarda yeni yerleşim yerleri inşası kararı

İsrail'den Beytüllahim'de Filistinlilerden gasbedilen topraklarda yeni yerleşim yerleri inşası kararı

Hamas, Gazze için yeni tur müzakereler değil Biden’ın önerilerinin uygulanmasını istiyor

Hamas, Gazze için yeni tur müzakereler değil Biden’ın önerilerinin uygulanmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet