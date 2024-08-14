İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merc Uyun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.