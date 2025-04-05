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Washington’da Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor İsrailliler Tel-Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Ramallah'ta protesto edildi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çok sayıda Filistinli, düzenlediği gösteride Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarını kınadı.

Aysar Alais, Hamdi Yıldız  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
İsrail'in Gazze'deki saldırıları Ramallah'ta protesto edildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Kentteki ulusal ve İslamcı gruplardan oluşan göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Ramallah sokaklarında yürüyüş düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı şiddetle kınayan Filistinli göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteriye katılan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de katliama ve öldürülmeye maruz kalan halkımıza sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

Bergusi, "Mesajımız, tüm halkın her yerde Gazze'yi savunmak üzere ayağa kalkması gerektiğidir." diyerek tüm Arap ülkelerine ve İslam dünyasına soykırımın durdurulması için elden gelen tüm imkanları kullanarak baskı yapmaları çağrısı yaptı.

Bergusi, tüm ülkelere İsrail ile ilişkilerini kesme ve büyükelçiliklerini kapatma çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"57 Arap ülkesi bir araya gelip Gazze'deki ablukayı kırmaya karar verseler, kırarlar. Eğer Trump'a İsrail'in yaptıklarının Amerikan çıkarlarını tehdit ettiği mesajını gönderirlerse, o da Netanyahu'yu dizginlemek zorunda kalır.

Filistin halkına karşı soykırım, etnik temizlik ve insanları sudan, ilaçtan ve gıdadan mahrum bırakarak toplu cezalandırmalarla savaş suçu işleyen İsrail ile normalleşen ülkeler utanç verici bir tutum içindeler."

Öte yandan gösteriye katılan Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Yardımcısı Sabri Saydam da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de olanların uluslararası toplumun insan haklarını korumada sınıfta kaldığının bir delili olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman durmayacaklarını dile getiren Saydam, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıları dizginlemek için katiyen susmayacağız ve hiçbir zaman durmayacağız. Bu akmaya devam eden kan, insanlık değerlerinin öldüğü anlamına geliyor ve dünyanın işgalcilerle ortaklığını ortaya koyuyor."

Saydam ayrıca, ulusal birliği gerçekleştirmek için tüm Filistinli gruplarla çalışmak konusunda daimi iletişim halinde olduklarını vurguladı.

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