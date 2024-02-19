İsrail'in Gazze'deki katliamda test ettiği silahlar
Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliamlarında, çok sayıda yeni silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denedi.
Ankara
AA muhabiri, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim sonrasında ilk defa kullandığı ve muharebe alanında test ettiği kara, deniz ve hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmatlara ait bilgileri derledi.
- Filistinliler üzerinde yeni tüfek, tank, zırhlı araçlar, havan mühimmatı ve füzeler denendi
- F-35I yetenekleri, füzesavarlar, SİHA'lar ve Alman üretimi korvetler denendi
Askeri altyapısının büyük ölçüde ABD kaynaklı olduğu bilinen İsrail'in, savunma sanayisi alanında kendi imkanlarıyla ürettiği söz konusu silah ve mühimmatı da Gazze'ye yaptığı saldırılarda sıkça kullandığı belirtiliyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim'in ardından, "İsrail topluluklarını savunma maksatlı Hashomer (Guardian) 855 Tugayı" adıyla yeni bir yedek tugayı kurdu.
İsrail, yedek askerlerden oluşan söz konusu tugayın, taarruz yerine Gazze sınırındaki yasa dışı yerleşim yerlerini korumaya odaklanacağını iddia etse de söz konusu tugayın taarruz amaçlı Gazze saldırılarında da kullanıldığı düşünülüyor.
2005'ten bu yana ilk kez Gazze'de görev alan Kfir Piyade Tugayının yanı sıra, 5. Yedek Tümeni, 19. Piyade Tümeni kuruluşunda 2019'da oluşturulan 888. "Refaim" Özel Kuvvet Birliği ve Terörle Mücadele Okulu olarak bilinen ve diğer birlikleri eğitmekle görevli LOTAR'ın da ilk defa Gazze'de konuşlandırıldığı belirtiliyor. Erkek ve kadın askerlerden oluşan birleşik "Caracal" Birliğinin (muhtemelen tabur büyüklüğünde) de ilk defa görev aldığı ifade ediliyor.
İsrail'in ayrıca, "Phoenix" (Anka Kuşu) adı verilen yeni bir tank birliği oluşturarak İsrail zırhlı birlikleri envanterine eklediği ve bu birliğe Gazze'de görev verdiği bildirildi. Söz konusu tankların saldırılarda hasar görmüş tankların onarılmasıyla yeniden muharebe gücüne kavuşturulduğu kaydediliyor.
Yeni geliştirilen piyade ve zırhlı birlik silahları
Gazze'de yapılan katliamlarda görev alan tüm kara kuvvetleri birlikleri, İsrail savunma sanayisi tarafından geliştirilen birçok yeni teknolojik silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denemeye başladı.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonraki Gazze saldırısında, binalara da nüfuz edebilen 7,62 milimetrelik "Negev" makineli tüfeğini ilk defa kullandı.
"Negev" yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında, duvar ve molozları geçebilen mühimmatlarla kullanılabiliyor. Tüfeğin seri atışın yanı sıra daha isabetli tek atış modu da bulunuyor. Ayrıca, makineli tüfek birliklerinin çelik yelekleri ve kütüklükleri geliştirilerek daha fazla mermi taşıyabilecek hale getirildi. Tüfeğin, Gazze'nin kumlu ve tozlu koşullarında sorunsuz olarak kullanılmak üzere tasarlandığı kaydediliyor.
İsrail askerleri önceki saldırılarda, çoğunlukla omuzdan atılan Lao ve Matador roketlerini kullanıyordu, 7 Ekim'den itibaren ise, Holit ve Yated adı verilen iki yeni roketin kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Holit ve Yated'in özellikleri konusunda bilgi bulunmuyor ancak Lao ve Matador'a (90 milimetrelik, zırhlı araçlara ve bina içindeki hedeflere karşı kullanılabilen omuzdan atılan roketler) nazaran yüzde 40 daha isabetli olduğu ve meskun mahal muharebelerinde daha etkili olduğu belirtiliyor. Holit ve Yated'in ayrıca önceki versiyonları olan 10 kilogram ağırlığındaki Lao ve Matador'a göre yüzde 50 oranında daha büyük olduğu ve menzili ile patlayıcı etkisinin artırıldığı belirtiliyor.
İsrail ordusu, 22 Ekim'de, Maglan komando birliğinin, Gazze'de, Hamas'a karşı "Iron Sting" (Demir İğne) veya "Steel Sting" (Çelik İğne) adı verilen yeni, hassas güdümlü 120 milimetrelik havan mermisini kullandığı görüntüleri yayımladı.
"Iron Sting" 17 kilogram ağırlığında, lazer ve GPS güdümüyle çalışıyor. 10 kilometre menzili olan havan mermisinin 20 santimetrelik betonu delebilecek güce sahip olduğu ve güdümlü olması nedeniyle sivil hasarı en aza indirdiği iddia ediliyor. Güdümlü havan mermisiyle tespit edilen hedeflerin, ateş idare merkezi ile irtibat kurmaya veya tanzim atışlarına ihtiyaç olmaksızın tek seferde imha edilebildiği vurgulanıyor.
İsrail ordusu bunun dışında "IDO" gece görüş gözlüğünü ilk defa kullanıyor. IDO, Gazze'de düşük ışık koşullarında veya tam karanlıkta, devriyelere veya muharip taburlardaki askerlere 3 boyutlu görüntü sağlıyor. Cihaz tek göze takılarak da kullanılabiliyor.
İsrail piyade tümenleri, üçüncü nesil bir hedefleme sistemi olan "Dagger"i (Hançer) kullanıyor. "Dagger" İsrailli Smart Shooter firması tarafından "SMASH" elektro-optik, algoritma tabanlı işlemcili atış kontrol sistemi temel alınarak geliştirildi. Sistem hedefi takip ediyor ve en uygun ateş anını atıcıya iletiyor. Her türde tüfeğin namlusuna takılabilen sistem, gökyüzündeki İHA benzeri hedefleri de otomatik tespit ederek kilitleniyor ve hedefin uçuş yönünü ve hızını hesaplıyor. "Dagger"in başarısının önceki teknolojilere göre yüzde 350 yüksek olduğu iddia ediliyor.
İsrail, ABD Lockheed Martin üretimi 12 roket alabilen M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemini (MLRS) modifiye ederek AccuLAR-122 güdümlü füzelerini kullanabilir hale getirdiğini açıkladı. Elbit Systems'in yüksek hassasiyetli AccuLAR-122 füzelerinin, 2006'dan bu yana ilk defa 6 Ekim 2023'te Gazze'de kullanıldığı kaydedildi. "Romach" adıyla da bilinen füzelerin 20 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı ve 40 kilometrelik menzili olduğu belirtiliyor.
Yeni tank ve zırhlı personel taşıyıcılar ilk kez Gazze'de denendi
İsrail Eylül 2023'te teslim aldığı beşinci nesil Merkava tipi "Barak" (Savaş Arabası) tank bölüğünü ilk defa Gazze'de test etti.
Tanka entegre edilen en önemli unsur, yapay zekanın (AI) kullanılması. F-35 pilotlarına gerçek zamanlı bilgi analizi sağlayan Elbit Systems'in pilot kasklarına benzer özellikler, "Barak" tank komutanına da sağlandı.
"Iron Vision" (Demir Görüş) adı verilen sistemle tank komutanı sanki zırh şeffafmış gibi 360 derece çevresini görebiliyor ve tankın tüm sistemlerini gözünün önündeki bir düğmeye basarak kullanabiliyor.
Bir diğer özellik de "Barak"ta, tanksavar roketlerine karşı 360 derece koruma sağlayan "Thropy" aktif savunma sistemi kullanılması. "Barak", önceki Merkava tanklarla benzer ateş gücüne sahip. Tankta 4 kilometre menzilli 120 milimetrelik yivsiz top, 2 adet 7,62 milimetrelik makineli tüfek, bir adet de 60 milimetrelik havan bulunuyor. Ayrıca araçtaki sensörlerden elde edilen muharebe alanına yönelik bilgiler diğer araçlar ve merkezdeki istihbarat birimleri ile otomatik paylaşılıyor.
Ayrıca İsrail, "Namer 1500" (Leopar) zırhlı personel taşıyıcıyı (APC) ilk defa Gazze'de kullandığını duyurdu. Aracın motoru 1500 beygir gücünde ve dokunmatik ekranlarla kullanılıyor. Merkava tank şasisi üzerinden geliştirilen yeni "Namer"in zırhının dördüncü nesil Merkava tanklarına nazaran daha gelişmiş olduğu belirtiliyor. Namer'de 12,7 milimetrelik ağır makineli tüfek bulunan uzaktan komutalı savaş istasyonu bulunuyor. Bu araçta da, "Thropy" aktif savunma sistemi var. İsrail'in, Oshkosh Defence'le, ABD yardımı ile finanse edilecek olan, 100 milyon sterlini aşan değerde, yüzlerce "Namer 1500" üretimi için anlaştığı aktarıldı.
İsrail, Mayıs 2023'te teslim aldığı, 30-35 tonluk "Eitan" lastik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıyı da ilk defa 7 Ekim'de, Zikim Askeri Üssü çatışmasında ve ardından Gazze'de kullandı. "Eitan" 8X8 lastik tekerlekli araç, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından M113'leri değiştirmek üzere üretildi. Araç üç kişilik mürettebatla personel ve silah taşıma maksadıyla kullanılıyor. Eitan'da içeriden otomatik kullanılabilen 30 milimetrelik top, 12,7 milimetrelik uçaksavar ve 7,62 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor. Araçta, Elbit Systems tarafından geliştirilen "Iron Fist" (Demir Yumruk) aktif koruma sistemi mevcut. Sistemde, hedef belirleme radarı ve tanksavar roketlerine karşı fırlatıcı ve önleyici sistem bulunuyor.
İsrail 2021'den bu yana yapay zeka sistemleri kullanıyor ve bunları geliştirmeye devam ediyor. İsrail İstihbarat Teşkilatına mensup 8200'üncü Birlik tarafından "Alchemist", "Depth of Wisdom", "The Gospel" ve "Fire Factory" gibi yapay zeka hedef sistemleri geliştirildi.
"The Gospel" sistemini ilk defa 7 Ekim sonrası Gazze saldırılarında kullanmaya başlayan İsrailli uzmanlar "Fire Factory" sisteminde yan hasar sivil ölümleri engellemek üzere tespit edilen en az 5 kişilik hedefleri seçerken "Gospel" sisteminde bu kısıtlamayı kaldırdı. Mevcut Gazze saldırılarının ilk 35 gününde 15 bin hedefi bombalayan İsrail, 2014'teki 51 günlük saldırılarında ise sadece 6 bin hedefi bombalayabildi.
"Yapay zeka destekli Gospel" sistemi, dron görüntüleri (VISINT), sinyal istihbaratı (SIGINT) ile tespit edilen haberleşmeler, gözetleme verileri gibi insan istihbaratı (HUMINT) kaynakları, coğrafi istihbarat (GEOINT), bireylerin ve büyük grupların hareketleri ile davranış kalıplarının izlenmesinden elde edilen bilgiler gibi büyük bilgi kümelerini analiz ederek hedef tespiti yapıyor. İsrail askeri yetkililer, eskiden yılda 50 hedef tespiti yapılabilirken yeni sistemle günde en az 100 hedef tespiti yapıldığı ve bunların yarısının bombalandığı bilgisini paylaştı. Uzmanlar, son Gazze saldırılarındaki korkunç sivil kayıpların büyük ölçüde yapay zeka destekli sistemlerin kullanılmasından kaynaklı olduğu görüşünde birleşiyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze saldırılarında, kara kuvvetlerine ilk kez istihbarat bilgilerinin ve güncellenen harekat durumuna uygun hedeflerin gerçek zamanlı olarak sağlandığını duyurdu. "Pillar of Fire" projesi kapsamında, söz konusu hedeflerin gerçek zamanlı olarak Güney Komutanlığındaki ateş idare merkezine aktarıldığı ve sonrasında hava ve deniz kuvvetlerinin işbirliğiyle anında yüzlerce saldırı gerçekleştirildiği açıklandı.
Hava Kuvvetleri
İsrail Hava Kuvvetleri envanterine, 39 gelişmiş Amerikan F-35 savaş uçağı girdi. İsrail için üretilen versiyon, F-35I "Adir" olarak adlandırılıyor ve 2027'den itibaren 75 alım planlanıyor.
IDF, 2018'de İsrail'in F-35'i muharebede kullanan ilk ülke olduğunu bildirmişti. Söz konusu uçakların 35'ini Gazze'ye yönelik saldırılarda kullandığı çeşitli kaynaklarda yer aldı.
ABD, Gazze'ye yönelik saldırıların başında, İsrail'e ait F-35I'ların "beyni" olarak nitelendirilebilecek "görev veri dosyalarını (MDF)" hızlı biçimde güncelleyerek Kudüs'e teslim etti.
Kasım 2023'te ise Yemen'deki Husiler tarafından atıldığı iddia edilen seyir füzesinin ilk defa bir "Adir" F-35I tarafından düşürüldüğü açıklandı.
Öte yandan, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 140'ncı ve 116'ncı F-35I "Adir" Filoları tarafından, "Serbest Düşümlü" (güdümsüz) uçak bombaları, Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ile güdümlü hale getirilerek kullanıldı. Bu sistemin dünyada denendiği ilk saldırı olarak kayda geçti.
Ayrıca bugüne kadar "Adir" jetleri, mühimmatı uçağın içinde taşıyordu ancak "gizlilik" özelliğinden vazgeçilerek kanatlara da bomba yüklendi ve tek sortide birden fazla görev yapma imkan ve kabiliyetine kavuşturuldu.
Son Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce 2000 librelik (907 kilogramlık) GBU-31 "Sığınak Delici" uçak bombası atan İsrail, Vietnam Savaşı'ndan sonra en yüksek rakama ulaştı. Gazze'nin uydu görüntülerinde yapılan analizlerde, GBU-31 tarafından açılabilecek büyüklükte (12 metre çapında) 500'ün üzerinde bomba çukuru görüldü.
İsrail Hava Kuvvetleri, Eylül 2023'te Rafael Advanced Defence Systems ve yan kuruluşu olan Aeronautics tarafından geliştirilen "Nitzotz (Spark) dron"u teslim aldı.
5. nesil dron olan "Spark" hakkında çok bilgi yok ancak yaklaşık 55 kilogram ağırlığında ve 5 metre kanat genişliğine sahip olduğu, istihbarat toplama, yer birliklerine destek ve hedef tespit görevlerinde kullanıldığı kaydediliyor.
İsrail, 30 Ekim'de, Amerikan AeroVironment firmasından, "intihar dronu" olarak kullanmak üzere 200 adet, gezici mühimmat (kamikaze dron) sistemi olan "Switchblade 600" satın almak için talepte bulundu. 40 dakikadan fazla havada kalabilen "Switchblade 600", 54,5 kilogram ağırlığında Javelin tanksavar mühimmatı bazında geliştirilmiş zırh delici başlığıyla zırhlı araçların yanında, sığınaklara karşı da kullanılabiliyor. İHA, 80 kilometrelik bir menzile sahip.
Hindistan'ın ilk özel dron firması "Adani Defence and Aerospace"in İsrail firması "Elbit Advanced Systems"le ortak üretimi olan Hermes 900 dronun, Hindistan'da üretilenleri de ilk defa Gazze'de kullanıldı.
Yüksek performanslı sensörlerle donatılmış bu İHA'ların, kara veya deniz hedeflerini tespit edebildiği belirtiliyor. Hermes 900'ün parçalarının karbon kompozit malzemelerden yapıldığı, 8,3 metre uzunlukta, kanat genişliğinin 15 metre olduğu, 300 kilogramın üstünde yük taşıma kapasitesi bulunduğu kaydediliyor. 9 bin metre irtifada 36 saat havada kalabilen uzun menzilli İHA'nın, gelişmiş elektro optik sistemlere, lazer işaretleyicilere ve muhabere istihbaratı (COMINT) podlarına sahip olduğu vurgulanıyor.
İsrail'in yeni kullandığı teknolojilerinden birisi de "Arrow" silah sisteminin bir parçası olan "Arrow 3" füze savunma sistemi.
Sistemin Yemen'den fırlatılarak atmosfer dışından gelen bir balistik füzeyi önlediği belirtildi. Yemen füzesinin, hava savunma sistemine dahil, "Guardian Sword" (Koruyucu Kılıç) birimi tarafından etkisiz hale getirilmesi, uzaydan gelen tehditlere karşı konvansiyonel müdahalelerin dışında yeni bir teknolojinin kullanıldığını gösteriyor.
Öte yandan İsrail'in, "Demir Kubbe" ile birlikte roketlerin önlenmesinde kullanılacak lazer silahı üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. "Iron Beam" (Demir Işın) adı verilen sistemin Filistin'e yönelik saldırılar sırasında yapılan ilk testlerinin başarılı geçtiği ve birkaç yıl içinde kullanılabilir hale getirileceği kaydediliyor.
İsrail Hava Kuvvetleri, 11 Aralık'ta Lockheed Martin C-130-J Super Hercules uçağını kullanarak Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta kara saldırıları düzenleyen İsrail askerlerine yaklaşık yedi ton ekipman attı. Bu, İsrail'in 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirdiği ilk hava ikmal harekatıydı.
Deniz Kuvvetleri
İsrail'in Deniz Kuvvetlerinin Nisan 2015'te Almanya'dan sipariş ettiği Sa'ar 6 korvetleri ilk defa 16 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik kullanıldı.
Sa'ar 6 korvetleri ise İsrail yapımı hava hedeflerine karşı kullanılan Barak 8 füzelerinin ve Demir Kubbe sisteminin deniz versiyonlarında kullanılmak üzere modifiye edildi. İsrail donanmasında şu anda 4 Sa'ar 6 korvet bulunuyor. 90 metre uzunluğunda, azami yükte 1900 grostonluk savaş gemisi 70 mürettebat taşıyor. 7 bin 400 kilometre menzilli Sa'ar 6 üzerinde bir adet MH-60 Seahawk helikopteri taşınabiliyor.
Sa'ar 6 korvetlerinde, 76 milimetrelik (mm) ana top haricinde, 2 Typhoon (Tayfun) Silah İstasyonu, Barak-8 karadan havaya füzeler için 32 dikey fırlatma ünitesi, C-Dome savunma sistemi için 40 dikey fırlatma ünitesi, 16 adet Gabriel V gemisavar füze, Harpoon Blok II, denizden denize füzeler ve 2 adet 324 milimetrelik torpido fırlatıcıları bulunuyor.
Sa'ar 6 korvetlerindeki 76 milimetrelik top ve Typhoon Silah İstasyonunun Mk-30c versiyonu, Gazze'ye yönelik saldırılarda ilk kez kullanıldı.
76 milimetrelik deniz topu, İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun alt kuruluşu Oto Melara tarafından üretiliyor ve 76/62 Super Rapido Multi-Feed deniz topu olarak adlandırılıyor. 7,5 ton ağırlığındaki su soğutmalı, elektrikle çalışan top dakikada 120 mermi atabiliyor. Her bir merminin ağırlığı 6,3 kilogram. Topun namlu uzunluğu 4,26 metre.
Typhoon Silah İstasyonunun Mk-30c versiyonunda ise önceki modellere göre geliştirilmiş hedef sistemi ve Northrop Grumman ürünü üzerinde atışa hazır 200 mermi bulunan "Mk44 Bushmaster II" 30 milimetrelik top bulunuyor.