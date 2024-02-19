Dolar
30.87
Euro
33.27
Altın
2,016.01
ETH/USDT
2,914.00
BTC/USDT
52,078.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da çiftçiler, Türkiye sınırında yol kapatma eylemi yapacak

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.

Ayhan Mehmet  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Yunanistan'da çiftçiler, Türkiye sınırında yol kapatma eylemi yapacak

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.

Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

Yarın Atina'da gösteri yapılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak

Benzer haberler

Yunanistan'da çiftçiler, Türkiye sınırında yol kapatma eylemi yapacak

Yunanistan'da çiftçiler, Türkiye sınırında yol kapatma eylemi yapacak

Fransa'da çiftçiler Marsilya'nın birçok noktasında traktörleriyle trafiği engelledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Toplumların yerinden edilmesine izin verilmemeli

Çekya'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler traktörleriyle yollara çıktı

Çekya'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler traktörleriyle yollara çıktı
MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Çiftçilere 295,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 295,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet