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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 gazetecinin daha hayatını kaybetti.

Hamdi Yıldız  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 gazeteci daha öldü

İstanbul

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada "Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü, meslektaşımız Gazeteci Muhammed Abdullah Mişmiş, şehit oldu" denildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırıların başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 160'a yükseldiği aktarılan açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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