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Dünya

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısında bir kişi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı, Gülşen Topçu  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısında bir kişi öldü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ordu radyosuna göre Tel Aviv'de patlayan İHA tespit edildi ancak engellenmedi

Öte yandan İsrail ordusunun, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıdaki insansız hava aracını (İHA) tespit ettiği ancak tehdit olarak algılanmadığı için imha etmediği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve bir kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedildi.

Saldırıda kullanılan hava unsurunun "uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.



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