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Dünya

Alaska'da 6,0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sercan İrkin  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Alaska'da 6,0 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 168 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 41 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

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