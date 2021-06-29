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Dünya

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

Tören BAE'yi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İdiris Okuduci   | 29.06.2021
İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

İstanbul

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği resmi törenle hizmete girdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Büyükelçiliğin açılışından sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Lapid, BAE ve İsrail arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının mimarının eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu, bu vesileyle kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

Abu Dabi'de elçilik binasının açılışını tarihi bir an olarak niteleyen Lapid, "Anlaşmalar liderler arasında imzalanır ancak barış halklar tarafından gerçekleştirilir. Bugün yaptığımız bu sürecin sonu değil aksine bir başlangıçtır." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin tüm komşularıyla barış istediğini ifade etti.

Törene BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nura Muhammed Al Kaabi de katıldı.

BAE ile geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, 2 gün sürecek temasları kapsamında İsrail'in Dubai'deki konsolosluk binasının açılışını da gerçekleştirecek.





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