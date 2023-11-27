Dolar
28.91
Euro
31.60
Altın
2,008.87
ETH/USDT
2,006.00
BTC/USDT
36,845.00
BIST 100
8,107.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da öğretmenler Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi

Avustralya'nın Melbourne kentinde öğretmenler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla Filistin kefiyesi takarak okullarına gitti.

Burak Dağ  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Avustralya'da öğretmenler Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi

Ankara

The Age gazetesinin haberine göre, Avustralya'daki 2 ayrı eğitim sendikasına bağlı bazı öğretmenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma için derslere kefiye takarak girdi.

Eyleme destek veren öğretmenlerin okullara Filistin'i sembolize eden kefiye, Filistin bayrağının renklerini simgeleyen karpuz rozetleri ve "Özgür Filistin" çıkartmalarıyla geldikleri belirtildi.

Söz konusu eğitim sendikaları geçen ay hem İsrail'i hem de Hamas'ı sivilleri hedef aldıkları gerekçesiyle kınamıştı.

Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Ben Carroll ise eylemi kınadı.

Carroll, "kışkırtıcı, ayrılıkçı" olarak nitelendirdiği eyleme katılan öğretmenlere sınıflara aktivist ve yabancıları davet etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Caroll, "Tekrar vurguluyorum, bu eylem bölücü, kışkırtıcıdır. Kınıyorum." dedi.

Eyaletin Eğitim Bakanlığı ise eylemin bakanlık tarafından desteklenmediğini vurgulayan bildiri yayınladı.

Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Alex Ryvchin ise öğretmenleri ve okul yönetimlerini "aşırıcıları" kınamaya çağırdı.

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek amacıyla geçtiğimiz hafta ders bırakmıştı.

Victoria eyaletinde derslere girmeyen yüzlerce öğrenci, Melbourne'de sokaklarda yürümüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik:Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın bir benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Artvin'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar ulaşımı aksattı
Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Çernışov'u kabul etti

Benzer haberler

Mısır: Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün uzatılması için görüşmelerde sona gelindi

Mısır: Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün uzatılması için görüşmelerde sona gelindi

İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı

Avustralya'da öğretmenler Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 101. sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 101. sayısı yayımlandı
Avustralya'da eylemciler Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin istihbarat tesisine giden yolu kapattı

Avustralya'da eylemciler Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin istihbarat tesisine giden yolu kapattı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" son gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" son gününde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet