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Dünya

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye "yurt dışı gezilerinin İsrail'in güvenliği için tehdit oluşturduğu" iddiasıyla 6 aylık seyahat yasağı getirdi.

Zein Khalil, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı

Kudüs

İkrime Sabri'nin hukuk ofisinden yapılan açıklamada, İsrail istihbaratından bir ekibin sabah saatlerinde Sabri'nin evine baskın düzenlediği ifade edildi.

Sabri'ye "yurt dışı gezilerinin İsrail'in güvenliği için tehdit oluşturduğu" iddiasıyla 6 aylık seyahat yasağı getirildiği tebliğ edildi.

İsrail makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail istihbaratından bir ekip geçen ay da Sabri'nin evine baskın düzenleyerek, "yurt dışı gezilerini İsrail'e karşı kullandığı" iddiasıyla hakkında çıkan bir aylık seyahat yasağını iletmiş, kararın uzatılabileceği aktarılmıştı.

İsrail güçleri daha önce de birçok kez Şeyh Sabri'in evine baskın düzenlemiş ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

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