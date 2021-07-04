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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 04.07.2021
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

İsrail savaş uçakları, biri Gazze'nin güneyi, diğeri ise kuzeyinde olmak üzere Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait bir silah imalathanesi ile bir roket fırlatma rampasına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e "yanan balonlar" gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları 2 Temmuz'da da Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurmuştu.

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