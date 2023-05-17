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Dünya

İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılar sırasında oluşan yıkımlar nedeniyle 459 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 9 Mayıs'ta başlattığı saldırıların ardından Filistinli ailelerin genel durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze'ye yönelik son saldırılarda 459 aile evsiz kaldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de 2 bin 516 kişiyi evsiz bıraktığı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 1180'inin çocuk, 688'inin kadın, 97'sinin yaşlı ve 3'ünün ise engelli olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca uçak ve patlama seslerinin çocukları çok korkuttuğu, derin psikolojik etkiler bıraktığı, hatta bazı çocukların yaşadıkları korku nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, saldırılardan etkilenenlere ilk etapta yarım milyon dolarlık yardım sağlandığı kaydedilirken uluslararası ve bölgesel kurumlara da "İsrail saldırılarından zarar gören ailelere destek" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına 1000'den fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermiş, Rehovot kentinde bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

İsrail saldırılarında 2 binden fazla konut hasar aldı

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırısında 2 binden fazla konutun zarar gördüğünü duyurdu.

Bunlardan 93'ünün tamamen kullanılamaz hale geldiği, 128'inin oturulamaz durumda bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırının yol açtığı maddi zararın yaklaşık 9 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tarım sektöründeki zararın değerinin ise yaklaşık 3 milyon doları bulduğu ifade edildi.

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