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Dünya, Libya

Libya Başbakanı: Yurt dışından aldıkları destekle ülkede savaşan hiçbir tarafın hegemonyası altında olamayız

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yurt dışından aldıkları destek ve finansmanla ülkede savaşan tarafların hegemonyasına boyun eğmeyi kabul etmediklerini belirtti.

Mustafa M. M. Haboush,Safiye Karabacak   | 04.07.2021
Libya Başbakanı: Yurt dışından aldıkları destekle ülkede savaşan hiçbir tarafın hegemonyası altında olamayız

İstanbul

Dibeybe, "Hükümetimiz" isimli platformun internet sayfasında canlı yayınlanan programda halkın sorularını yanıtladı.

Hedeflerinin Libya'da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, "Yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya'da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız." dedi.

Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tekelinde olamayacağını aktaran Dibeybe, şunları kaydetti:

"İkinci Berlin Konferansı'nda Libya devletinin prestijini geri kazandık ve inisiyatif sunduk. Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya'dan geçmesi gerekir." diye konuştu.

Ayrıca Dibeybe, parlamentonun ülkenin 2021 genel bütçe taslağını pazartesi günü onaylamasının beklendiğini bildirdi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) Tunus'ta Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.


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