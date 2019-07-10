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Dünya

İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımları İsrail'in "endişeyle takip" ettiğini söyledi.

Mustafa Deveci   | 10.07.2019
İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımları İsrail'in "endişeyle takip" ettiğini söyledi.

Sözcü Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Twitter hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki son adımlarını endişeyle takip ettiklerini dile getiren Nahshon, Rum yönetiminin yanında olduklarını ve Rum kesiminin "haklarının ihlaline" karşı olduklarını açıkladı.

Fatih'in ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un, önceki gün Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirilmişti.

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