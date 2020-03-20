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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

Esat Fırat   | 20.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi. 

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu. 

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

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