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Spor, Futbol, Koronavirüs

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izin verildi.

Halife Yalçınkaya   | 20.03.2020
Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivas

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.


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