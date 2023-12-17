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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu.

Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

Kudüs

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirler konusunda yapılan anlaşmada "acı bedeller" ödense dahi muhalefet olarak destekleyeceklerini Netanyahu'ya ilettiklerini aktaran Lapid, şunları kaydetti:

"Yeni bir önerinin masaya getirilmesi gerekiyor. Kağıt masaya konulduğunda kabul edilmese bile bir eylemi tetikler."

İsrail medyasında, Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği ifade ediliyor.

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