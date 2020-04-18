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Dünya

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 bin 107'e ulaşırken, can kaybı 158'e çıktı.

Mustafa Deveci   | 18.04.2020
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 158'e ulaşırken, 125 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 13 bin 107'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 167'sinin durumunun ağır olduğu, 3 bin 247 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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