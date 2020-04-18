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Dünya

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 18.04.2020
Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Afrin

Suriye'nin Afrin ilçesi merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. 

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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