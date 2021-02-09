İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bini aştı
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bin 479'a ulaşırken, can kaybı da 5 bin 192'ye çıktı.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 71 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 761 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 192'ye, vaka sayısının da 700 bin 479'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 1088'inin durumunun ağır olduğu, 625 bin 167 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İkinci doz aşı yapılanların sayısı 2 milyon 157 bini geçti
Öte yandan ülkede Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 540 bin 942 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 157 bin 100 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
İsrail'de Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de ilan edilen karantina 7 Şubat'ta sona ermişti.
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