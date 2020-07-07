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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında sert yükseliş sürüyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 31 bin 186'ya ulaşırken, can kaybı 338'e çıktı.

Mustafa Deveci   | 07.07.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında sert yükseliş sürüyor

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 338'e ulaştığı, 1057 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 31 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 85'nin durumunun ağır olduğu, 18 bin 131 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Son 24 saatte yapılan test sayısının 23 binden fazla ve sonucu pozitif çıkan test oranının yüzde 4,59 olduğu ifade edildi.

Kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, 12 bin 717'ye yükseldi.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

İsrail yönetimi, dün aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin yer aldığı mekanların kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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