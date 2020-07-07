Euro
7.76
Dolar
6.86
BIST 100
118,792.40
Altın
1,783.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunuyor İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı
logo
Dünya

Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Kurşun   | 07.07.2020
Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü

Tahran

İran devlet televizyonundaki habere göre, başkentin Bakırşehr bölgesindeki bir fabrikada oksijen tankı dolumu esnasında patlama meydana geldi. 

Gece saatlerindeki patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlama, çevredeki yapılarda hasara yol açtı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında sert yükseliş sürüyor
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19 testi yaptıracak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 620, Meksika'da 480, Hindistan'da 467 kişi öldü
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü

Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermelidir

İran yumurta ihracatını durdurdu

İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor
İran'da halk maske zorunluluğundan memnun

İran'da halk maske zorunluluğundan memnun
Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?

Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?