Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.45
Altın
1,935.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 496 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Mustafa Deveci   | 09.09.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 496 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 139 bini aşarken, can kaybı 1048'e çıktı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1048'e ulaştığı, 3 bin 496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 139 bin 13'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 472'sinin durumunun ağır olduğu, 107 bin 599 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 30 bini aştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 30 bin 366'ya ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, dünden itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılık sektörü Kovid-19 salgınını en az etki ile atlatıyor

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılık sektörü Kovid-19 salgınını en az etki ile atlatıyor

UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması

'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı

'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti