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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina kurallarının sıkılaştırılması önerisini kabul etti.

Mustafa Deveci   | 05.01.2021
İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

Kudüs

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Aralık 2020'de ilan edilen karantina kurallarının sıkılaştırılması kararı alındı. 


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Bu karar doğrultusunda ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verilecek ve market, eczane, fırın gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm dükkanlar da kapatılacak.

Sıkılaştırılmış karantina perşembe günü gece yarısı başlayacak ve 2 hafta sürecek.

İsrail yönetimi artan vakalar nedeniyle 27 Aralık'ta "yumuşatılmış" karantina uygulamasını başlatmış, ancak okullarda eğitime ara verilmemişti.

Yumuşatılmış karantinaya rağmen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü İsrail'de, son 24 saatte 8 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 3 bin 489 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 455 bin 144 oldu.



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