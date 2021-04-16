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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 565 bin 299'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 912 artarak 565 bin 299'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 16.04.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 565 bin 299'a yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 74 bin 337 artarak 31 milyon 497 bin 773'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 912 artarak 565 bin 299 oldu.

California 3 milyon 711 binden fazla vaka ve 60 bin 808 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 843 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 148 binden fazla vakayla Florida izledi.

78 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 125 milyondan fazla kişiye ilk doz, 78 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 291 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 746 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 365 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 211 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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