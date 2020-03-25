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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mustafa Deveci   | 25.03.2020
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Kovid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 

İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 100 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 30'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu, 58 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.


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