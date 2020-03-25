İran'da Kovid-19 teşhis kiti üretilmeye başlandı
İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu.
Ankara
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İran devlet televizyonuna konuşan "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Vahid Yunusi, şirket bünyesinde üretilen Kovid-19 gerçek zamanlı PCR teşhis kitlerinin geçen hafta Sağlık Bakanlığının onayından geçtiğini açıkladı.
Kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktaran Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz." dedi.
Yunusi, dün 10 bin teşhis kitinin ülkedeki laboratuvarlara dağıtılmaya başlandığını belirtti.
ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle salgına karşı ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin edemediğini açıklayan İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.