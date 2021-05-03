İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.
Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.
İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.