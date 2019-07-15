Euro
6.44
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Esat Fırat,Mustafa Deveci   | 15.07.2019
İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

Kudüs

İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında toplanan göstericiler, buradan Yafa Caddesi'ne yürüyüşe geçti.

Üzerinde Tekah'ın resmi bulunan ve İsrail'de polis tarafından öldürülen Etiyopyalılarının adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen göstericiler, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Sık sık "polis devleti" sloganı atan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, gruptan bazılarını yaka paça gözaltına alırken çevredeki İsrailliler de göstericilere alkışlarla destek verdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tekah'ı vuran polis memurunun serbest bırakılmasına karşı Etiyopya asıllı Yahudiler tarafından Kudüs'te düzenlenen gösteride en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ev hapsi sonlandırıldı

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, 30 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde tabancasından çıkan kurşunla Tekah'ın ölümüne neden olan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan polisin ev hapsinin sonlandırılmasına karar verilerek serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Tekah'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, önceki hafta başta başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaya karışan polisin ailesiyle gezintiye çıktığı sırada kavga eden gençlere müdahale ettiği, bu sırada "kendisine saldıran" gençleri durdurmak için yere ateş ettiği ancak kurşunun asfalttan sekerek Tekah'a isabet ettiği dile getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan İsrail polisi serbest bırakıldı

İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının 'ilhakını' istedi

İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının 'ilhakını' istedi
İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

Netanyahu’dan Nasrallah’a 'Lübnan’ı vururuz' tehdidi

Netanyahu’dan Nasrallah’a 'Lübnan’ı vururuz' tehdidi