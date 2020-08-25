Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,108.44
Altın
1,929.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

İsrail Meclisi, uzun zamandır tartışma konusu olan yıllık bütçe planının, 120 gün sonraya ertelenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Gülşen Topçu   | 25.08.2020
İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

Kudüs

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu'ndaki ikinci ve üçüncü oylamada 67 milletvekilinin oyunu alan yasa tasarısı kabul edildi. Böylelikle bütçe planının onaylanması 23 Aralık'a ertelenmiş oldu.

Söz konusu tasarı bugün geçmemiş olsaydı Meclis'in fesh edilmesi ve yeniden seçime gidilmesi gerekiyordu.

Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Koronavirüste son 24 saat
İtalya'da günlük yeni vaka sayısı binin altına geriledi
İspanya'da hafta sonunda Kovid-19 vakaları 19 bin 382 arttı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı

Benzer haberler

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

Filistin direniş grupları: İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin vermeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden umutluyum

Fas Başbakanı Osmani: Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz

Fas Başbakanı Osmani: Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz
Hamas: Ablukayı ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail sorumludur

Hamas: Ablukayı ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail sorumludur
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı